هل تستعد إسرائيل لهجوم إيراني محتمل؟

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم السبت، أن هناك حالة من القلق تسري في أروقة الأجهزة الأمنية والسياسية في إسرائيل، على خلفية التطور الكبير الذي تشهده إيران في الآونة الأخيرة، الإمكانيات الإيرانية والتي تجسدت في هجمات الحوثيين على السعودية، في الفترة الأخيرة، عبر صناعات إيرانية.

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وأفادت القناة العبرية بأن الإيرانيين يواصلون تفوقهم التقني والتكنولوجي، وأن الجيش الإسرائيلي يجري استعداده المواجهة لهذا التقدم، خاصة مع تحديث المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، وأن الجيش يستعد لأي خطوة هجومية إيرانية.

وأشارت القناة إلى أن إيران لديها منظومات هجومية متطورة جدا، مثل صاروخ "صمد 3" الذي يصل مداه 1700 كم، والطائرات المسيرة مثل "قاصف واحد" التي تمتلك القدرة على الطيران بارتفاعات منخفضة، فضلا عن إطلاق طائرات مسيرة انتحارية من منصات متنقلة أهمها آليات بحرية ما يزيد من مداها إلى 1000 كم.

ولفتت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتابع عن كثب تطورات الإمكانات العسكرية الإيرانية، سواء التي تقوم بإرسالها الميليشيات الإيرانية في العراق أو اليمن، أو غيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.