إعلام سوري يكشف حقيقة إجراء مفاوضات سرية بين دمشق وتل أبيب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة، مساء اليوم السبت، على لسان مصدر إعلامي أن "أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني ما هو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر".

وقال المصدر للوكالة:

كثر في الآونة الأخيرة تداول بعض الشائعات والأخبار الكاذبة عن مباحثات ومفاوضات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني، وموقف سورية كان على الدوام واضحا وشفافا في التعاطي مع هذه القضية، وأنها لم تنتهج يوما نهجالمفاوضات السرية مع هذا الكيان، انطلاقا من قناعتها بأن أي مفاوضات يجب أن تصب بمصلحة سوريا وشعبها.

وأضاف المصدر الإعلامي السوري أن "كل ما قامت به بلاده سابقا كان علنيا ولن يكون حاضرا ومستقبلا إلا علنيا أيضا، وبالتالي فإن أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سورية والكيان الصهيوني ما هو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر".

وأشار المصدر السوري إلى أن ما تم الحديث عنه في إحدى القنوات الفضائية، بشأن دعوة الحاخام إيلي عبادي إلى سوريا، والكلام عن مباحثات سرية وشخصية تجري بين الطرفين لعقد اتفاقية سلام هو كلام عار تماما من الصحة.

وأكد المصدر الإعلامي السوري أنه لم يحصل قط أن دعت بلاده أي شخصية إسرائيلية إلى أراضيها، بل كانت دائما طلبات الزيارة إلى سوريا تأتي من طرف شخصيات إسرائيلية.