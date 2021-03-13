الكويت... الحكومة تدرس سبب الاختناق المروري أيام الحظر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل صحيفة "القبس" عن مصادر حكومية رفيعة المستوى لم تسمها، أن اللجنة ستناقش غدا مع الجهات المعنية أبرز تطورات الوضع الوبائي في البلاد بناء على التقارير الصحية، وستبحث نتائج تقييم الحظر الجزئي بعد مرور أسبوع على فرضه.

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وفرضت الحكومة الكويتية منذ الأحد الماضي، حظر تجول جزئي يستمر حتى 8 أبريل/نيسان المقبل، على خلفية تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تسلم "لجنة كورونا" بناء على اجتماعها غدا تقريرا لمجلس الوزراء لمناقشته في جلسته المقبلة.

وبحسب المصادر ذاتها، سيتضمن اجتماع اللجنة عدة محاور بينها تتعلق بمعدلات الإصابة، ورجحت أن يتم السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات بعد الخامسة مساءً.

كما ستناقش اللجنة مع الجهات المعنية أسباب الاختناق المروري الذي شهدته شوارع البلاد منذ أول أيام الحظر.

وشددت الحكومة الكويتية مؤخرا على ضرورة تسريع وتيرة التطعيم، ورفع أعداد المطعمين إلى أكثر من نصف مليون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 207249، وتسجيل 8 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1156.