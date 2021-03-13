"نعمل على تحديد المرتكبين"... طهران تصف الهجوم على سفينة حاويات إيرانية بـ"التخريبي"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم السبت، عن خطيب زاده، ردا على سؤال حول الهجوم على سفينة حاويات إيرانية في المياه الدولية للبحر المتوسط، والذي أسفر عن تضرر هذه السفينة، أنه وردت تقارير عن هجوم تخريبي على هذه السفينة، وهو أمر يتعارض بوضوح مع القانون الدولي وقانون الملاحة البحرية.

ودان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذا العمل التخريبي، مضيفا:

إن جميع الجهات المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مرتكبي هذا العمل التخريبي وتتابع الموضوع بكل جدية.

وكان المتحدث باسم الشركة الايرانية للنقل البحري، علي غياثيان، قد أعلن، أمس الجمعة، عن تضرر جزء من هيكل سفينة حاويات إيرانية (إيران شهركرد) إثر إصابتها بعبوة ناسفة، يوم الأربعاء الماضي، في المياه الدولية للبحر المتوسط​​.

وتابع غياثيان:

إن هذه السفينة التابعة لشركة الشحن والنقل البحري الإيراني، كانت في طريقها من إيران إلى أوروبا، وبعد إصابتها بعبوة ناسفة اندلع حريق صغير في موضع الانفجار، تم احتواؤه على الفور بفضل جهود قائد السفينة وطاقمها، ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى جراء الحادث.

ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية، في وقت سابق اليوم، صورا هي الأولى للأضرار التي لحقت بسفينة الحاويات الإيرانية، دون مزيد من التفاصيل.