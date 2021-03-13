الاستخبارات العراقية تفشل مخططا كبيرا لاستهداف القوات الأمنية في كركوك

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، فإن المديرية أكدت في بيان أنه "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة أشارت لوجود عبوات ناسفة ومساطر تفجير بأحد أوكار داعش معدة لاستهداف قواتنا الأمنية، وعلى إثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة ولواء المشاة 45 من مداهمة أحد أوكار الدواعش في منطقة الصمود بقضاء داقوق محافظة كركوك".

وأشار البيان إلى "ضبط 31 عبوة ناسفة، و31 مسطرة تفجير، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعياً".

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هذا وقُتل جندي عراقي وأصيب آخر أمس الجمعة، بنيران قناص من "داعش" في كركوك.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، فقد أكد مصدر أمني مقتل جندي عراقي وإصابة آخر في مدينة كركوك العراقية، بعد ان استهدفهم قناص من "داعش".

وقال: "الهجوم استهدف اللواء 45 من الجيش العراقي في ساعة متأخرة من الليل في قرية موره بان شاخ في كركوك".

وأوضح المصدر أن "عناصر من "داعش" شنوا هجوما آخر في ساعات الصباح الباكر في وادي الشاي"، لافتا إلى أن "الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".

يشار إلى أن كركوك تعد إحدى أوكار "داعش"، حيث سبق وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان لها أن "الأجهزة الأمنية بها ألقت القبض على 5 عناصر لـ"داعش" بينهم امراة، بمناطق متفرقة من المحافظة"، مؤكدة أن "المقبوض عليهم كانوا مطلوبين أمنيا، وفق احكام المادة ( 4/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".