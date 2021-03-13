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يديعوت: مناهضون لنتنياهو يتظاهرون فى جميع أنحاء إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - وصل آلاف المتظاهرين اليوم السبت، إلى عشرات المواقع فى جميع أنحاء إسرائيل للتظاهر ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن اليوم السبت هو الأسبوع الثامن والثلاثين من الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء، وتشهد إسرائيل مظاهرات أسبوعية، ضد نتنياهو للاحتجاج على سياساته فى مواجهته أزمة ، فضلا عن الاحتجاج على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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