شكرا لقرائتكم خبر عن يديعوت: مناهضون لنتنياهو يتظاهرون فى جميع أنحاء إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل آلاف المتظاهرين اليوم السبت، إلى عشرات المواقع فى جميع أنحاء إسرائيل للتظاهر ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن اليوم السبت هو الأسبوع الثامن والثلاثين من الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء، وتشهد إسرائيل مظاهرات أسبوعية، ضد نتنياهو للاحتجاج على سياساته فى مواجهته أزمة كورونا، فضلا عن الاحتجاج على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.