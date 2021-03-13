شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية يتسلم ديوان مجلس الوزراء بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء اليوم - فى بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن الدبيبة عقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

كان مجلس النواب الليبى قد وافق الأربعاء الماضي، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة"، قائلا إن "132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".

وتم اختيار عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة فى جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها فى نهاية هذا العام.