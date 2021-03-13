بعد استخدامه في الولايات المتحدة.. “الصحة العالمية” ترخّص لقاح “جونسون آند جونسون”

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – أ ف ب: رخّصت منظمة الصحة العالمية الجمعة لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، بعدما تمّ ترخيصه في الولايات المتحدة التي استخدمته إضافة إلى لقاحي موديرنا وفايزر/بايونتيك لحقن أكثر من مئة مليون جرعة، أي حوالى 30% من مجموع الجرعات المعطاة في العالم.

وتخطت الولايات المتحدة هذه عتبة الرمزية في نصف المدة المتوقعة. وتجري الولايات المتحدة التي تعدّ حوالى 330 مليون نسمة، حملة تلقيح ضخمة توزع خلالها حالياً حوالى 2,2 مليون جرعة يومياً.

وتلقى 20% من الشعب الأميركي تقريباً جرعة واحدة على الأقل، بحسب المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسمحت واشنطن الجمعة لطلاب الطبّ وطبّ الأسنان والطب البيطري والمتقاعدين في هذه المجالات، بإعطاء اللقاحات.

وبعد منح منظمة الصحة ضوءها الأخضر للقاح جونسون آند جونسون، بات يمكن توزيعه ضمن آلية “كوفاكس” الأممية لضمان توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة. وإضافة إلى كونه يُعطى بجرعة واحدة، يمكن حفظه في ثلاجة عادية.

وسبق أن سمحت منظمة الصحة باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك وكذلك نسختين من لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد الذي يتعرض حالياً لانتكاسات في دول عدة.