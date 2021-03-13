ليبيا… الدبيبة يتسلم ديوان مجلس الوزراء ليصبح مقرا لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Abdullah Doma

بنغازي - سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة: "تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، حيث عقد اجتماعا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية".

ووافق مجلس النواب الليبي، الأربعاء الماضي، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة"، قائلا إن "132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".

وتم اختيار عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.