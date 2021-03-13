"عين الصقر"... لحظة وصول القوات الجوية السعودية إلى اليونان... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهر المقطع مقاتلات سعودية من نوع "إف-15" لدى وصولها إلى قاعدة سودا اليونانية في جزيرة كريت للمشاركة في تمرين "عين الصقر1".

وأشار قائد التمرين العقيد الركن عبد الرحمن بن سعيد الشهري، إلى اكتمال وصول القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي اليوناني المشترك إلى قاعدة سودا.

وأوضح أن التمرين يهدف إلى "دعم أواصر التعاون المشترك بين القوات الجوية السعودية والقوات الجوية اليونانية، وتبادل الخبرات بين الجانبين ورفع الجاهزية القتالية".

وفي وقت سابق اليوم قالت قناة "العربية" إن "القوات الجوية السعودية واليونانية ستنفذان طلعاتهما الجوية في سماء البحر المتوسط"، في التدريب المقرر أن ينطلق خلال أيام.

وقررت السعودية إرسال 6 مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي من طراز "إف-15" إلى قاعدة سودا اليونانية في جزيرة كريت. وستجري السعودية مناورات مع مقاتلات "إف-16" و"ميراج" التابعة لسلاح الجو اليوناني.

وأمس الجمعة، علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المناورات العسكرية المشتركة بين المملكة العربية السعودية واليونان.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين: "سنبحث هذا الموضوع مع السلطات السعودية".

وتابع: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية وخوضها في مناورات مشتركة مع اليونان، تأسفنا وحزنّا لأن لا يليق هذه المناورات بمشاركة المملكة العربية السعودية، لا يجب على هذه العلاقات أن تكون، وكنا نفكر بعدم وجودها أصلا".

وسبق ذلك تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألمح فيها إلى سعي بلاده لتحسين العلاقات مع الرياض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها دولة خليجية في مناورات مشتركة مع أثينا، حيث سبق وشاركت الإمارات في تدريبات استمرت لمدة أسبوعين في قاعدة "سودا" العسكرية في جزيرة كريت اليونانية، نهاية أغسطس/آب الماضي، وذلك في ظل التوترات بين تركيا واليونان بسبب سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" شرقي البحر المتوسط.