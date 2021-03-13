شيخ الأزهر يستقبل وفدا باكستانيا برئاسة وزير الشؤون الدينية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، على "تويتر"، مشيرة إلى أن شيخ الأزهر استقبل الوفد الباكستاني بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت.

ولفتت صفحة الأزهر إلى أن "وزير الشؤون الدينية الباكستاني عبر عن تقديره الشديد لما يقوم به الأزهر من قيادة جهود عالمية في مجال الحوار بين أتباع الديانات ومكافحة الغلو والتطرف من خلال هيئاته العلمية والتعليمية ومبعوثيه وخريجيه خارج مصر".

وقال نور الحق قادري: "باكستان تحرص دائما على الاستفادة من فتاوى علماء الأزهر".

وذكر وزير الشؤون الدينية الباكستاني أن "وزارته أعدت كتابا عن التعامل بين المسلمين وغير المسلمين، وأنها تستعد لعرضه على الأزهر وترجمته إلى العديد من اللغات، في إطار نشر وترسيخ مبادئ التعايش السلمي واحترام الآخر".