على خط "التماس"... إسرائيل تقيم كتائب عسكرية لـ"المجندات" فقط

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم السبت، أن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية ستدشن، لأول مرة، كتائب عسكرية للنساء فقط، بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التماس.

وأكدت القناة العبرية أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية قد عقد اجتماعا مهما مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، وتم الاتفاق على إقامة كتيبتين نسائيتين، على أن يتم تنفيذ القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت القناة على لسان مسؤولين أمنيين، أن المجندات سيعملن بشكل أساسي في جزء من شمال مدينة روش هعاين شمال إسرائيل، لمنع أي نشاطات إرهابية أو إجرامية.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن هذه المنطقة العسكرية تعمل فيها قوة مهمات مشتركة للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود معا، وأن الكتيبتين النسائيتين سيكون مهامهما إتباع الإجراءات الأمنية في شمال الضفة الغربية.