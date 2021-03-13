طائرات من القوات الجوية السعودية تصل اليونان تمهيدا لانطلاق تمرين مشترك

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وأشارت قناة "العربية" إلى أن: "طائرات القوات الجوية السعودية وصلت إلى اليونان للمشاركة في تمرين عسكري بجزيرة كريت"، مضيفة: "القوتان الجويتان السعودية واليونانية ستنفذان طلعاتهما الجوية في سماء البحر المتوسط".

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وقررت السعودية إرسال 6 مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي من طراز "إف - 15" إلى قاعدة سودا اليونانية في جزيرة كريت. وستجري السعودية مناورات مع مقاتلات "إف - 16" و"ميراج" التابعة لسلاح الجو اليوناني.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المناورات العسكرية المشتركة بين المملكة العربية السعودية واليونان.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين: "سنبحث هذا الموضوع مع السلطات السعودية"، وسبق ذلك تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألمح فيها إلى سعي بلاده لتحسين العلاقات مع الرياض".

وتابع: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية وخوضها في مناورات مشتركة مع اليونان، تأسفنا وحزنّا لأن لا يليق هذه المناورات بمشاركة المملكة العربية السعودية، لا يجب على هذه العلاقات أن تكون، وكنا نفكر بعدم وجودها أصلا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها دولة خليجية في مناورات مشتركة مع أثينا، حيث سبق وشاركت الإمارات في تدريبات استمرت لمدة أسبوعين في قاعدة "سودا" العسكرية في جزيرة كريت اليونانية، نهاية أغسطس/آب الماضي، وذلك في ظل التوترات بين تركيا واليونان بسبب سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" شرقي البحر المتوسط.