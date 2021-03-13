تمديد الإغلاق الشامل في فلسطين لـ 5 أيام بدءا من الاثنين

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Mohammed Abed

ذكرت ذلك وكالة أنباء "سما" الفلسطينية، اليوم السبت، مشيرة إلى قول الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن تلك الإجراءات تم الإعلان عنها في ضوء الارتفاع المتسارع في المعدل اليومي للإصابات وأعداد الوفيات.

ولفت إلى أن الحكومة أعلنت تمديد الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين الموافق لمدة خمسة أيام، مشيرة إلى أنه "يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية بالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم".

وشمل القرار "إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيه، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني".

ويسمح القرار لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

ونص القرار على أن يتم منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، باستثناء الطواقم الطبية، على أن يتم منع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات.