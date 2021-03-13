تمديد الإغلاق الشامل في فلسطين لـ 5 أيام بدءا من الاثنين

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Mohammed Abed
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت تمديد الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين الموافق لمدة خمسة أيام، مشيرة إلى أنه "يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية بالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم".
وشمل القرار "إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيه، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني".
ويسمح القرار لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
ونص القرار على أن يتم منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، باستثناء الطواقم الطبية، على أن يتم منع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات.
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