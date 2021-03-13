شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تعليقا على حادث مستشفى السلط الأردنية: إهمال لا يمكن تبريره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، على التعليق بشأن ما حادث بمستشفى السلط في الأردن، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، حيث وصفت ما حدث بأنه إهمال مؤلم، وكتبت ملكة الأردن فى تدوينتها: "ما حدث لأهلنا فى مستشفى السلط فاجعة، إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره، رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان".

وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قالت إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تفقد مستشفى السلط بعد حادثة انقطاع الأكسجين عن عددا من المرضى، مما أدى إلى وفاة 6 منهم.



الملكة رانيا على فيس بوك

فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وجّه بإجراء تحقيق فورى في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

وشدّد الخصاونة اليوم السبت، على أن التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ، كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وأكد رئيس الوزراء أن كل من تقع عليه المسؤوليّة سوف يتم محاسبته، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون، وفق قوله.

كما تقدم وزير الصحة الأردنى باستقالتة اليوم، نذير عبيدات على خلفية حادث انقطاع الأكسجين بأحد المستشفيات، معلنا أن الأكسجين متوفر الآن ويزود بشكل طبيعي للمرضى في مستشفى السلط بحسب " بترا"، وقال تلفزيون رؤيا الأردني، إن خللا فنيا تسبب بانقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى السلط الحكومي، ما تسبب في وفاة عدد من المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعية في العناية المركزة.