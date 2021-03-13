شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر رؤية هلال شعبان 1442 في مرصد تمير لوجود عوالق ترابية كثيفة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تناقلت عدة مصادر غير رسمية أنباء عن تعذر رؤية هلال شعبان مغرب اليوم في مرصد تمير شمال الرياض، بسبب كثافة العوالق الترابية في الأجواء.
وكانت لجنة الترائي في مرصد تمير، قد اجتمعت مساء اليوم السبت، لترائي شهر شعبان وسط وجود عوالق ترابية في الأجواء.
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