شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق حوش تديره عمالة لتصنيع المراتب من الإسفنج المستخدم بجدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، إغلاق حوش تديره عمالة مخالفة لصناعة المراتب من الإسفنج المستخدم. وقالت أمانة جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه بالتعاون مع الجهات المعنية تم إغلاق “حوش” تديره عمالة مخالفة في نطاق بلدية المليساء جنوب جدة لصناعة المراتب من الإسفنج المستخدم.

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق حوش تديره عمالة لتصنيع المراتب من الإسفنج المستخدم بجدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.