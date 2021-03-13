شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة.. «واتساب» يختبر تسريع الرسائل الصوتية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني، سالم الحربي، أن تطبيق التواصل الفوري “واتساب” يختبر حالياً ميزة جديدة وهي ميزة تسريع الرسائل الصوتية.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن تطبيق واتساب يختبر حالياً ميزة جديدة وهي ميزة تسريع الرسائل الصوتية من خلال التسارع المزدوج، حيث يتم استخدامها عند الاستماع لتسجيلات صوتية طويلة.

وأضاف سالم الحربي، أنه لم يتضح بعد تفاصيل أكثر عن هذه الميزة، ولكن يمكن من خلالها تقديم أو تأخير التسجيل الصوتي، بشكل دقيق ومرن وسهل.. والله أعلم”.