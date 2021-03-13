شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن الاستيلاء على أسلحة وعتاد يعود لما يسمى بـ"جيش دابق" الإرهابى بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم السبت، الاستيلاء على أسلحة وعتاد وأجهزة تعود لما يسمى بـ"جيش دابق" الإرهابي في الأنبار، وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 39 وفصيل استطلاع اللواء وبعملية استخبارية نوعية ومعلومات غاية بالدقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت من مداهمة مخبأ يضم أسلحة وعتاد وأجهزة وصواريخ تعود لما يسمى (جيش دابق - كتيبة صارم البتار) والتي كانت بحوزة الإرهابي القيادي ريكان جاسم الملقب بـ (جليبيب)".