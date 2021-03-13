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الفلبين تسجل أول حالة إصابة بالسلالة شديدة العدوى التي ظهرت في البرازيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

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سجلت الفلبين، السبت، أول حالة إصابة بالسلالة شديدة العدوى التي ظهرت في البرازيل، كما أكدت السلطات قرابة 100 إصابة بسلالة جديدة مكتشفة محلياً.

 

وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن الفحوص أكدت إصابة فلبيني عائد من البرازيل بسلالة "بي.1" البرازيلية.

 

كما سجلت الوزارة 98 حالة إصابة بسلالة "بي.3" المشابهة التي ظهرت لأول مرة في الفلبين أوائل مارس/آذار الجاري.

 

وأعلنت الوزارة عن 5 آلاف إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ أكثر من 6 أشهر وسجلت 72 وفاة جديدة.

 

وارتفع إجمالي إصابات في الفلبين إلى 616611 والوفيات إلى 12766.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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