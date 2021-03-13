شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع نشاط للرياح على 7 مناطق.. والدفاع المدني: التحذيرات مستمرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق ( نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة )، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الدفاع المدني يحذر

في سياق متصل أكّد المتحدث باسم الدفاع المدني، الرائد محمد الحمادي؛ أن التحذيرات مستمرة طالما استمرت التنبيهات من المركز الوطني للأرصاد حول الحالة المناخية.

وقال متحدث الدفاع المدني الرائد الحمادي لقناة “الإخبارية”: “تحذيراتنا مستمرة.. وعدد البلاغات من مناطق المملكة كافة محدود، والرياح الشديدة لم تخلف إلا أضرارا مادية قليلة، ولا إصابات بشرية”.

لا يوجد إصابات

وأضاف الحمادي: “الدفاع المدني من خلال الفرق الميدانية، ومن خلال عمليات القيادة والسيطرة، يتابع الحالة أولاً بأول، والحالات شاملة ولا يمكن التنبؤ، لكن لدينا خطط معدّة لمواجهة الحالات المطرية والتنبؤات كافة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة موجة الغبار”.

وتابع متحدث الدفاع المدني: “بخصوص سقوط بعض الأشجار بفعل الرياح، فلم تقع أي إصابات، ونحن نوضح أن هناك بعض الأضرار في بعض اللوحات وتمّ التعامل مع ذلك بشكل فوري”.