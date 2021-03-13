الصحة العالمية تؤكد مراقبة سلامة لقاح (أسترازينيكا) المضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تراقب عن كثب سلامة لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)وذلك عقب إيقاف بعض الدول استخدام اللقاح بناء على تقارير عن حدوث جلطات دم لدى بعض الأشخاص.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس قيالمؤتمر الصحفي الاعتيادي " إن تلك الدول اتخذت هذه الإجراءات الاحترازية بينما تقوم بالتحقيق في الأمر".

واضاف " أن اللجنة الاستشارية العالمية المعنية بمأمونية اللقاحات التابعة للمنظمة تقوم بمراجعة إشارات السلامة وتقييم التقارير الحالية بعناية حول لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد"..مشيراً الى أن منظمة الصحة العالمية أضافت لقاح جونسون آند جونسن لقائمة المنظمة للاستعمالات الطارئة للقاحات كوفيد-19، مما يجعله رابع لقاح يحصل على موافقة المنظمة.

وأوضح ، أن عدد الوفيات بعد تعاطي أكثر من 335 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا يبقى حتى الآن "أقل بكثير جدا" من عدد من توفوا جراء الإصابة بالفيروس والبالغ قرابة 6ر2 مليون إنسان حول العالم..لافتاً الى إن اجتماع فريق منظمة الصحة العالمي الاستشاري الاستراتيجي لخبراء التمنيع سينعقد الأسبوع المقبل لصياغة توصيات بشأن استخدام لقاح (جونسون آند جونسون).