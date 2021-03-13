خلاف حول عدد الوفيات في مستشفى أردني بسبب انقطاع الأوكسجين

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب موقع "عمون" أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات تسجيل وفيات جراء الحادثة دون ذكر العدد، فيما أشارت مصادر طبية إلى أنهم 8 أشخاص من مصابي كورونا.

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وفي تصريحات له أكد صخر دودين وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزير الصحة نذير عبيدات توجه للمستشفى للاطلاع على الأمر.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية قد طوقت المستشفى، بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في أسطونات الأوكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية المركزة بها.

وقد تناقلت وسائل إعلامية أن وزير الصحة الأردني قد أمر بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحادث.

وبحسب تصريحات صحفية لـ عبد الرازق الخشمان مدير مستشفى السلط الجديد فإن نفاذ الأوكسجين من الأجهزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة وهو أمر متوقع لكثرة الضغط على الأجهزة.

وأوضح وجود خطط بديلة لهذه الحالة، منها تزويد الأقسام بأسطوانات أوكسجين من مركز الأوكسجين في المستشفى، مؤكدا أنه تم تأمين كافة مرضى كورونا والبالغ عددهم 180 مريضا ومريضة بأسطونات أوكسجين، بالاضافة إلى تأمين صهاريج لإنقاذ المرضى.

وشدد على أنه تمت السيطرة على مشكلة الأوكسجين ولم يتم تحويل أي مريض ألى وحدة العناية الحثيثة بسبب تردي حالتهم.