تونس تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأعطيت إشارة الانطلاق الرسمي للحملة من المستشفى الميداني بقبة المنزه في العاصمة، بتطعيم عدد من الأطباء وأعوان الصحة، حث تلقت الممرضة بالمجمع الطبي بتونس محرزية الهمامي، أول جرعة من لقاح كورونا في تونس.

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED

خصص 25 مركزا جهويا للتطعيم ضد "كوفيد 19" بكافة محافظات البلاد، وسيكون الانطلاق بتطعيم مهنيّي الصحة ذوي العلاقة المباشرة بهذا المرض والمسجّلين بالمنصة الإلكترونية "EVAX". تهدف وزاة الصحة إلى تطعيم 50% من سكان البلاد.

وصلت مساء يوم الثلاثاء الماضي، أولى الكميات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي بمطار تونس قرطاج الدولي، وضمت الدفعة الأولى 30 ألف جرعة من ضمن 500 ألف جرعة ستصل باقي دفعاتها في غضون الأسابيع القادمة.

وقال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إن الجهة الوحيدة التي يمكنها التعامل مع توزيع لقاحات كورونا هي اللجنة الوطنية التي أعدت استراتيجية اللقاحات، موضحا أن الأعداد المطلوبة من اللقاحات لتونس لا تتناسب مع الكميات التي ستحصل البلاد عليها.

انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في تونس باستخدام لقاح "سبوتنيك" © Sputnik . Mariem Gdira

انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في تونس باستخدام لقاح "سبوتنيك" © Sputnik . Mariem Gdira

انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في تونس باستخدام لقاح "سبوتنيك" © Sputnik . Mariem Gdira

انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في تونس باستخدام لقاح "سبوتنيك" © Sputnik . Mariem Gdira

انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في تونس باستخدام لقاح "سبوتنيك" © Sputnik . Mariem Gdira

انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في تونس باستخدام لقاح "سبوتنيك" © Sputnik . Mariem Gdira 1 / 6 © Sputnik . Mariem Gdira انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في تونس باستخدام لقاح "سبوتنيك"

أعلنت تونس، في وقت سابق، تقليص ساعات حظر التجول، والسماح بالتنقل بين المحافظات على أن يتم إغلاق المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

وتقرر أيضا إلغاء الحجر الصحي الإجباري بالنزل المفروض على الوافدين إلى تونس، على أن يلتزموا بتقديم تحليل كورونا سلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة، فضلا عن تمديد ساعات فتح المقاهي.