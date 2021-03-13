بيان رسمي بشأن أقوى عاصفة رملية تجتاح السعودية وتحول سماءها إلى "الأحمر"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز الوطني للأرصاد في المملكة، إن "سرعة الرياح السطحية مع العاصفة وصلت إلى أكثر من 55 كيلومترا في الساعة"، مشيرا إلى أن العاصفة غطت "الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا".

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن "العاصفة بدأت من الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة، واستمرت حتى الساعة الثانية من صباح اليوم السبت"، فيما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة الغبار والأتربة وتصاعدها بشكل كبير فوق المناطق السكنية في المدينة، حتى تحول لون الهواء إلى الأحمر.

​وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قالت إن العاصفة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، فيما تتجه هذه العاصفة إلى الكويت شيئا فشيئا. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة الغبار والأتربة وتصاعدها بشكل كبير فوق المناطق السكنية في المدينة، حتى تحول لون الهواء إلى الأحمر.