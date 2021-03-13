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وزيرة تونسية: روسيا ستقدم لقاحات كورونا هبة لمنتخباتنا الرياضية

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت العيادي في تصريح لـ"سبوتنيك" خلال مشاركتها في أولى عمليات التطعيم ضد ، أن موسكو تعهدت بتقديم اللقاحات لكل المنتخبات الوطنية في تونس وذلك في شكل هبة. وففق ما صرحت به اليوم. 

© Sputnik . Mariem Gdira

انطلقت في تونس صباح اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بكافة أنحاء البلاد، بعد حصولها على دفعة أولي من لقاح "سبوتنيك V" الروسي تقدر بـ30 ألف جرعة.

وأعطيت إشارة الانطلاق الرسمي للحملة من المستشفى الميداني بقبة المنزه في العاصمة، بتطعيم عدد من الأطباء وأعوان الصحة، حث تلقت الممرضة بالمجمع الطبي بتونس محرزية الهمامي، أول جرعة من لقاح كورونا في تونس.

وخصص 25 مركزا جهويا للتطعيم ضد "كوفيد 19" بكافة محافظات البلاد، وسيكون الانطلاق بتطعيم مهنيّي الصحة ذوي العلاقة المباشرة بهذا المرض والمسجّلين بالمنصة الإلكترونية "EVAX". تهدف وزاة الصحة إلى تطعيم 50% من سكان البلاد.

وصلت مساء يوم الثلاثاء الماضي، أولى الكميات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي بمطار تونس قرطاج الدولي، وضمت الدفعة الأولى 30 ألف جرعة من ضمن 500 ألف جرعة ستصل باقي دفعاتها في غضون الأسابيع القادمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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