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الإمارات.. محمد بن راشد يعتمد مخطط دبي الحضري الجديد حتى عام 2040... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم السبت: "هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف المرة، وستزيد أطوال شواطئنا 400% خلال العشرين عامًا المقبلة.. و60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن"هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال الـ 20 عامًا المقبلة.. وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالميًا.. والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى المقبلة في دبي.. ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البلاد والعباد".

كما دعا الشيخ محمد بن راشد إلى الاستمرار في العمل والعطاء وعدم الاستسلام لليأس وفقدان الأمل، مشددا على أن الإنسان يتعلم كل يوم شيئا جديدا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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