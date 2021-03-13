الرئيس الجزائري يعد بانطلاقة جديدة للبلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال إشرافه اليوم على الانطلاق الرسمي لعملية التوقيع والتصديق الإلكتروني، إن هذه العملية سيتم من خلالها التركيز على تطوير الإدارة العمومية وخلق فرص عمل حقيقية يكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وفقا لموقع "النهار أونلاين" الجزائري.

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على جانب آخر، حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس، الموعد المقرر لعقد الانتخابات النيابية، بعد أيام من اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخابات.

وحدد في مرسوم رئاسي تاريخ تنظيم الانتخابات في 12 يونيو/ حزيران 2021. كما وقع الرئيس، الأسبوع الماضي، المرسوم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ستكون هذه أول انتخابات منذ ‎وصول الرئيس تبون للحكم في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال إثر ثورة شعبية اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.

وقال تبون سابقا، إن الانتخابات التشريعية هي الخيار الوحيد من أجل إحداث التغيير في البلاد، مشيرا إلى أنه حظي بدعم عشرة ملايين جزائري خلال الانتخابات الرئاسية، وأن أقلية بالآلاف هي التي حرضت على المقاطعة وعرقلة الانتخابات الرئاسية.

تأتي التطورات الأخيرة، بعدما شهدت المدن الجزائرية خلال الأيام الأخيرة تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.