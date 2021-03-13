ردا على ما أثير حول "أسترازينيكا"... وزير الصحة الكويتي: تطعيماتنا ضد كورونا آمنة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب تغريدة نشرها وزير الصحة الكويتي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي توتير أكد أن اللقاحات المستخدمة في الكويت مأمونيتها عالية.

وقال: "بحمد الله، كل التطعيمات المستخدمة في الكويت مأمونيتها عالية، ونتائجها مطمئنة، ومقاومتها للوباء مُؤَكَّدة".

ونصح الصباح الكويتيين بالمبادرة إلى التطعيم بها وعدم الخوف مما يثار قائلا: "أنصح الكل بالمبادرة بالتسجيل للتطعيم، حماية لأنفسهم، ومساهمة بتسريع عجلة الوصول للمناعة المجتمعية".

وكان لغط كبير قد أثير حول لقاح "استرازينيكا" بعد وقف عديد من الدول في أوروبا وغيرها استخدامه، بسبب اشتباه في تأثيراته الجانبية التي قالوا إنها يمكن أن تصل إلى حد تسببه في جلطات دموية.

وقد أكد مسؤولون في وزارة الصحة الكويتية، أمس في تصريحات لجريدة "القبس" الكويتية أن لقاح "أسترازينيكا" آمن، وأن إيقاف بعض الدول الأوربية لاستخدامه جاء كإجراء احترازي فقط، لافتين إلى أنهم لم يتلقوا أي إفادات بوجود أعراض جانبية له، مع استخدام قرابة 200 ألف جرعة تم توزيعها خلال الفترة الماضية.

وأوضح المسؤولون الكويتيون أن شركة أسترازينيكا، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، قد أجرت التجارب الكافية على اللقاح، مؤكدين أنه بعد تطعيم ملايين الناس حول العالم به، لم يثبت أنه يسبب الوفاة، ولا تزيد أعراضه عن ارتفاع درجات الحرارة ووهن الجسم والآلام بموضع الإبرة.

وعما وصل إلى الكويت من اللقاح وتم استخدامه قال المسؤولون، إن الدفعة الأولى التي وصلت البلاد قبل فترة، والبالغ عددها 200 ألف جرعة، نفدت بنسبة 80%، مؤكدين على عدم ظهور أية أعراض خطيرة عنها.

وأكدوا أن 400 ألف جرعة من هذا اللقاح ستصل الكويت خلال أسبوعين، لافتين إلى أن الشركة المنتجة قد أبلغت وزارة الصحة الكويتية بسلامة لقاحها، وأن لديها معايير واضحة وصارمة للفعالية والسلامة للموافقة على أي دواء جديد، لافتة إلى أن مراجعة التقارير الفردية وأنماط الإبلاغ لا تشير إلى أن اللقاح لعب دورا في أي حالة وفاة.