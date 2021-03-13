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تونس تعلن إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية فى محاولة لاجتياز الحدود

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أن الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بـ"صفاقس"، تمكنت من إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية، وأضافت الداخلية التونسية - في بيان على صفحتها الرسمية - أنه تم ضبط 128 مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون اجتياز الحدود خلسة، منهم 33 تونسيا والبقية من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأشار البيان إلى أنه تم حجز 4 مراكب صيد و3 محركات بحرية خارجية.. وقد أمرت النيابة العمومية في تونس باتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكرأن، لقى 14 مهاجرا إفريقيا الأسبوع الماضى مقتلهم بعد غرق قاربهم قبالة ساحل تونس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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