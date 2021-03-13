شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الأردنية: التحقيق فى وفاة مرضى بعد انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تلفزيون رؤيا الأردني، إن خللا فنيا تسبب بانقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى السلط الحكومي، ما تسبب في وفاة عدد من المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعية في العناية المركزة.

فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وجّه بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

وشدّد الخصاونة اليوم السبت على أن التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ، كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وأكد رئيس الوزراء أن كل من تقع عليه المسؤوليّة سوف يتم محاسبته، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون، وفق قوله.