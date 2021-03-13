شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن انفجار عبوة ناسفة برتل دعم لوجستى للتحالف الدولى بالديوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقي اليوم /السبت/ باستهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولى على الطريق الدولى السريع في مدينة الديوانية جنوب البلاد، وقال المصدر ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي على الطريق الدولي السريع في الديوانية كان متوجها إلى البصرة، مشيرا إلى أن الانفجار لم يتسبب في وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وعثرت قوة مشتركة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث فوج الفرات الأول في الحشد الشعبى والجيش العراقي، اليوم السبت، على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية، وذكر الحشد - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - أن الأسلحة والعتاد الذي عثرت عليه قوات الجيش والحشد تتكون من ثلاثة صواريخ نوع كراد، و 25 قذيفة مدفع عيار 120 ملم، و 10 قذائف هاون 120 ملم، 16 قذيفة هاون 80 ملم، 6 قذائف هاون عيار 60 ملم، وقامت المفارز المتخصصة بتدميرها بالكامل.

كما أكدت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، أمس الجمعة، عدم وجود أي مكان آمن لتنظيم داعش الارهابي وأن ما تبقى منها خلايا نائمة سيتم القضاء عليها في القريب العاجل، وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية أن العمليات النوعية الاستخبارية التي جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى، أسهمت بالضغط على المجاميع الارهابية، وقتل قياداتهم، وتوقف العمليات الارهابية التى تستهدف المواطنين.