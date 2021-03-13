البحرين تتسلم 300 ألف جرعة اللقاح الصينى "سينوفارم"

القاهرة - سامية سيد - تسلمت مملكة البحرين، أمس الجمعة، 300 ألف شحنة من جرعة اللقاح الصيني "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" تم نقلها من الصين عبر شركة طيران الخليج.

وقالت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة البحرينية، خلال تسلمها الشحنة إن هذه الشحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تعد الشحنة الأضخم من اللقاحات في تاريخ المملكة، وذلك في إطار توفير أكبر عدد كاف من اللقاحات من أجل استمرار عملية تعزيز الأمن الصحي من خلال تطعيم المواطنين والمقيمين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن الصالح قولها: إن المساعي النبيلة التي تبذل من الجميع ساعدت في ارتفاع أعداد الذين تلقوا التطعيم المضاد بالمملكة، مشيرة إلى أن 312104 أشخاص أخذوا التطعيم المضاد حتى اليوم ما يثبت مدى الوعي بأهداف الحملة الوطنية للتطعيم، داعية كافة المواطنين والمقيمين الذين لم يسجلوا لأخذ التطعيم لسرعة المبادرة بالتسجيل.