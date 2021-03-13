كم تمرة مسموح بتناولها يوميا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يعد التمر أحد الأغذية الغنية بالطاقة والتي تزود الجسم بالعديد من الفيتامينات، بالإضافة إلى احتوائه على ما لا يقل عن 15 نوعا من المعادن المهمة، إلا أن تناوله الزائد عن الحد ينطوي على خطورة شديدة.



وكشف الاستشاري السعودي وأستاذ أمراض القلب خالد النمر، عن الحد المسموح به لتناول التمر يوميا.

وقسّم النمر في تغريدات على حسابه في موقع تويتر الأشخاص إلى سليم لكنه خامل بدنيا، وسليم نشط بدينا، وثالث يعاني من السمنة ولا يمارس أي نشاط بدني.

من لديه زيادة في الوزن

وقال إنه بالنسبة للشخص السليم الذي لا يمارس أي نشاط بدني ولديه زيادة في الوزن وقابلية للإصابة بداء السكري ينصح ألا يتناول أكثر من 5 تمرات يوميا.

الشخص النشط بدنيا

أما الشخص النشط بدنيا وليس لديه سمنه ولا سكري ولا قابلية للسكري فلا حرج عليه من تناول ما يريد من التمر.

سكره التراكمي يزيد على 7%

ونصح النمر الشخص الذي يعاني من السمنة وسكره التراكمي يزيد على 7% ولا يمارس أي نشاط بدني بتجنب تناول التمر تماما، حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري وإنزال وزنه.