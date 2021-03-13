شرطة أبوظبي تحذر عملاء البنوك من السماح لغرباء باستخدام حساباتهم البنكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الجمهور من فتح حسابات بنكية بأسمائهم والسماح لأشخاص غرباء بإدارتها سواء بالسحب أو تحويل الاموال من الحساب لحسابات أخرى داخل أو خارج الدولة الامر الذي قد يعرضهم للمسائلة القانونية تدخل في إطار تجارة المخدرات.



وأشارت إلى وقوع عدد من الأشخاص ضحايا لتجار مخدرات قاموا باستغلالهم لفتح حسابات بنكية و إيهامهم بأنها لتحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية غير أنه مع مرور الوقت واجراء التحريات تبين استغلال هؤلاء الغرباء تلك الحسابات لمصالحهم الشخصية في تحويل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات دون علم أصحاب الحسابات الحقيقيين .

وأكدت المديرية أن تجار المخدرات ونتيجة لتضييق الخناق على أنشطتهم المشبوهة يحاولون إيجاد طرق آمنة لتحصيل الأموال الناتجة عن بيع المخدرات عن طريق جعل الحساب الذي فتحه الضحية وخول غيره بإدارته كحساب لاستقبال الأموال المرسلة بهدف شراء المواد المخدرة الأمر الذي قد يعرض صاحب الحساب لتهمة الاشتراك بتجارة المخدرات وكذلك تهمة غسيل الأموال