شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: الوضع الوبائى بسبب كورونا خطير جداً ونسبة إشغال المستشفيات 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، إن الوضع الوبائي في فلسطين خطير جدا، وهناك انتشار كبير جدا لفيروس "كورونا"، لم يسبق له مثيل، وأضاف الشخرة، في تصريح اليوم /السبت/ أذاعته وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ - إن لجنة "كورونا" في وزارة الصحة ستعقد اليوم اجتماعا مع اللجان الأخرى المختصة، بمشاركة وزيرة الصحة مى الكيلة، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالجائحة.

ولفت إلى أن اللامبالاة عند بعض المواطنين وعدم التزامهم باجراءات الوقاية والسلامة العامة، أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وبالتالي ازدياد عدد الوفيات، مشيرا إلى أن نسبة الاشغال في المستشفيات ومراكز علاج كورونا وصلت الى 100%.

يذكرأن، أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن الإغلاق الذى أعلنت عنه محافظتا نابلس رام الله والبيرة ولمدة أسبوع، استنادا إلى حالة الطوارئ التى أعلنها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، سيشمل كافة المرافق باستثناء الأوقات المعلن عنها لفتح المخابز والصيدليات.

وأضاف ملحم -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن الأجهزة الأمنية ستتابع تطبيق تدابير الإغلاق، وإجراءات السلامة بصورة حازمة، وأنه سيتم فرض عقوبات مغلظة على كل من ينتهك تلك التدابير، وشدد ملحم على أن الحكومة لن تتردد فى تمديد الإغلاق أو توسيع نطاقه لمحافظات أخرى فى حال واصل المنحنى الوبائى صعوده، مهيبا بالمواطنين للتقيد الصارم بتدابير الوقاية، وإجراءات السلامة، حفاظا على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، ولكسر سلسلة الوباء الذى بات أسرع انتشارا وأشد فتكا، وهو ما تسبب فى بلوغ نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات طاقتها القصوى.

وأوضح أن الإغلاقات ستشمل القرى والبلدات المحيطة بالمحافظات المغلقة، حيث سيتم إغلاق مخيمى بلاطة وعسكر، وحوارة، وتل، وبيتا، ودير شرف، وعصيرة، وصرة، وبيت وزن، كما سيتم إغلاق كفر عقب، وأبو ديس، والعيزرية، وقرى شمال غرب القدس، وغيرها من القرى والبلدات، كما سيتم منع حركة السيارات بين المحافظات منعا باتا، باستثناء الطواقم الطبية.