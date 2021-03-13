عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تصدر هاتف Galaxy A Quantum 2 بميزة جديدة

السبت 13 مارس 2021

الخليج 365

تعاونت شركة سامسونج الكورية مع ”SK Telecom“ أكبر شركة اتصالات لاسلكية في البلاد لإطلاق الإصدار الثاني من هاتف ”Quantum ”المشابه لهاتف ”Galaxy A82″، الذي يطلق عليه “ Galaxy A Quantum 2″.



وتم إطلاق ”Galaxy A Quantum“ في العام الماضي، كأول هاتف ذكي في العالم بتقنية ”5G“ مزود بمولد أرقام عشوائية كمومية (QRNG).

ووفق موقع ”سام موبايل“، تعزز شرائح ”QRNG“ أمان بيانات الهاتف باستخدام تقنية التشفير الكمي لإنشاء أرقام عشوائية وإنشاء مفاتيح آمنة غير متوقعة والتي يتم استخدامها في الخدمات التي تتطلب تحديد الهوية، مثل تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وتشير التقارير الجديدة إلى أن ”Galaxy A Quantum 2“ القادم سيكون مشابها لـ“Galaxy A82 5G“، ولكن تم تجهيزه بشريحة ”QRNG“.

ومن المقرر أن يشترك كل من ”Galaxy A82 5G“ و“Galaxy A Quantum 2″ في العديد من المواصفات، حيث سيتم تشغيلهما بواسطة مجموعة شرائح ”Snapdragon 855+“.

ومن المقرر إطلاق ”Galaxy A Quantum 2″ للبيع الشهر المقبل بمبلغ يتراوح بين 618 لـ 706 دولارات، ومن المتوقع أن يصل هاتف“ Galaxy A82 5G“ إلى الأسواق في نفس الوقت تقريبًا.

وأشارت وسائل الإعلام الكورية إلى أنه تم العمل على ”Galaxy A Quantum 2“ لأن النموذج الأساس الأول أثبت نجاحه بدرجة كبيرة، حيث بلغت مبيعات ”Galaxy A Quantum“ الأولى 300 ألف وحدة في أول 6 أشهر في السوق بعد إصدارها في شهر أيار/مايو لعام 2020.