شكرا لقرائتكم خبر عن قبل يومين من تأدية اليمين أمام البرلمان.. من هى نجلاء المنقوش أول وزيرة خارجية فى ليبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل يومين من تأدية الحكومة الليبية الجديدة اليمين أمام البرلمان، سلطت وسائل الإعلام العالمية على نجلاء المنقوش التى أصبحت أول وزيرة خارجية (سيدة) فى ليبيا، وأصبحت نجلاء المنقوش تتولى حقيبة الخارجية في بلدها، ضمن الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي منحها البرلمان الثقة.

ودخلت نجلاء محمد المنقوش، تاريخ ليبيا من بابه الواسع عندما حظيت الأربعاء الماضى بثقة مجلس النواب، ضمن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كأول وزيرة للخارجية في بلادها والرابعة على المستوى العربي.

والمنقوش التي تم ترشيحها من قبل أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، هي ابنة الدكتور محمد عبدالله المنقوش دكتور القلب وأمراض الدم المعروف في بنغازي، كما أنها جامعية وباحثة في مجال إدارة الصراع والسلم، وقانونية ولها خبرة في مجال بناء السلم لما يقرب من 15 عاما، وحاصلة على ماجستير في القانون الجنائي من جامعة قاريونس ببنغازي، ثم على ماجستير في إدارة الصراع والسلم من جامعة ايسترن ميني نايت الأمريكية، ودكتوراه في إدارة الصراع والسلم من جامعة جورج مايسون في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وسبق لها العمل مع عدة دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى ليبيا تم تدريب وتقييم الكثير من المشاريع التفاوضية والقانونية.

كما أنها مقيمة بالولايات المتحدة مع بناتها الثلاث من 2012، ولم يسبق لها العمل في السلك الحكومي ببلادها.

وتمت تسمية المنقوش في مدينة سرت، بعد رفض النواب للمقترح الأول بإسناد حقيبة الخارجية والتعاون الدولي للمياء بوسدرة المحسوبة على تيار الإرهابي عبد الحكيم بالحاج.