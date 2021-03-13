عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. الملكة إليزابيث تظهر لأول مرة منذ مقابلة هاري وميجان

السبت 13 مارس 2021

الخليج 365

ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا للعلن لأول مرة منذ مقابلة حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان التي أثارت عاصفة في أروقة البلاط الملكي.



لكن الملكة لم تشر إلى تلك الأزمة التي عصفت بعائلتها.

وفي مقابلة مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري بثت يوم الأحد الماضي، قالت ميجان إن فردا من العائلة المالكة أطلق تعليقا عنصريا يتعلق بابنهما آرتشي، في حين انتقد هاري العائلة في طريقة تفاعلها مع معاملة الصحافة لزوجته.

وأصدر قصر بكنجهام بيانا يوم الثلاثاء باسم الملكة إليزابيث جاء فيه أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالحزن عندما علموا بالأحداث التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميجان في السنوات القليلة الماضية.

وفي مكالمة عبر الفيديو مع علماء وأطفال مدارس لإحياء أسبوع العلوم البريطاني، لم تتطرق الملكة إلى المقابلة، خاصة وأن نهج العائلة المعتاد إزاء تصريحات كهذه هو أنها أمر عائلي خاص.

وبدلا من ذلك ناقشت الملكة آخر المستجدات في مهمة (برسيفيرانس) التي أطلقتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى سطح المريخ.

كما ناقشت أيضا اكتشاف نيزك نادر هبط في جلاستيرشير، غرب بريطانيا الشهر الماضي، وهو أول نيزك تم اكتشافه في المملكة المتحدة منذ 30 عاما.