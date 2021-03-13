عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن تفاصيل وموعد إطلاق هاتف شاومي بوكو إكس 3 برو

السبت 13 مارس 2021

الخليج 365

كشفت تسريبات، أن شركة بوكو POCO التابعة لشاومي تستعد لإطلاق هاتفها الجديد ”بوكو إكس 3 برو“ POCO X3 PRO، خلال أيام.



وأثارت شركة ”بوكو“ ضجة كبيرة في سوق الهواتف الذكية في العام 2018، بإصدارها ”هاتف بوكو إف 1“ POCO F1 الذي كان سعره أقل من 400 دولار، ويتميز بمواصفات قوية للغاية بما في ذلك معالج Snapdragon 845.

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت ”بوكو“ هاتف POCO X3 NFC، بسعر رخيص أيضًا، وإمكانيات مثيرة، بما في ذلك بطارية قوية، وشاشة عالية الجودة، وتصميم مبتكر، والآن من المتوقع أن يأتي هاتف ”بوكو إكس 3 برو“ بمواصفات أقوى من سلفه.

وبحسب التقارير سيأتي هاتف ”بوكو إكس 3“ برو بمعالج كوالكوم 860Snapdragon، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 6 و8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي 128 و256 جيجابايت.

كما سيأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة، بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا زاوية واسعة جدًا بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرتان ماكرو، وعمق بدقة 2 ميجابكسل، فضلًا عن كاميرا أمامية قوية بدقة 32 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن تكون أبعاد الهاتف 164.2 × 76.7 × 9.4 ملم، وسيبلغ وزنه 229 جرامًا، وسيأتي مزودًا بشاشة LCD 6.6 بوصة، ودقة عرض 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

ووفقًا لرسالة نشرتها الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، ستطلق الشركة الهاتف المزود ببطارية تبلغ سعتها 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، في 30 مارس الجاري.