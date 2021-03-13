عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاتلة أوكرانية تصطدم بسيارة.. الطائرة أكثر تضررا

السبت 13 مارس 2021

الخليج 365

أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية أصيبت بأضرار بعد اصطدامها بسيارة.



ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن مركز القيادة الجوية في أوكرانيا أن سيارة اصطدمت بمقاتلة من طراز "ميج-29" أثناء سحبها إلى ساحة انتظار الطائرات، مما أدى إلى نشوب حريق.

المقاتلة المتمركزة في قاعدة جوية بالقرب من العاصمة كييف أصيبت بأضرار كبيرة بمحركها وجسم طائرتها.

ولا تزال القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الطائرات ذات التصميم السوفيتي وغيرها من المعدات العسكرية، مع خطط لديها للانتقال في النهاية إلى معايير حلف الناتو.

"ميج- 29" هي طائرة مقاتلة من مقاتلات الجيل الرابع صممت للسيطرة الجوية في الاتحاد السوفيتي.

طورت الميج-29 في السبعينيات بواسطة مكتب تصميم ميكويان، وقامت الميج-29 بأول طيران تجريبي لها يوم السادس من أكتوبر لسنة 1976 ودخلت الخدمة في سلاح الجو السوفيتي في منتصف الثمانينيات (تحديدا 1983) وصُدرت إلى العديد من الدول النامية، إضافة إلى دول حلف وارسو وما زالت بالخدمة في القوات الجوية الروسية والعديد من الدول الأخرى.