عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن موعد إطلاق أول هاتف قابل للطي من أوبو

السبت 13 مارس 2021

الخليج 365

كشفت تقارير تقنية جديدة، عن موعد وصول أول هاتف قابل للطي من شركة ”أوبو“ الصينية، بعد سلسلة من التسريبات التي تحدثت عن تصميمه المبدئي.



ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن أول جهاز قابل للطي لها في الربع الثاني من هذا العام، والذي يبدأ في أبريل وينتهي في يونيو، وأشارت التقارير إلى أنه سيكون تحديدا في نهاية شهر يونيو.

وأضافت التسريبات أنه سيكون جهازا قابلا للطي وليس منزلقا مثل جهاز Oppo X 2021، والذي تم عرضه العام الماضي، وفقا لموقع ”جسمارينا“ التقني.

وإلى جانب ”أوبو“، من المقرر أن تدخل الشركات مثل أوبو وشاومي وفيفو وغوغل معركة الأجهزة القابلة للطي في عام 2021، على الرغم من عدم الكشف عن موعد وصول هذه الأجهزة، ويُقال إن معظم هذه الأجهزة، إن لم يكن جميعها، من النوع القابل للطي.

وكانت شركة ”هواوي“ الصينية، قد أعلنت أيضا عن هاتفها القابل للطي لعام 2021، والذي يتخذ اسم Mate X2، ومن المتوقع أيضا أن تطلق سامسونغ Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3، في الربع الثالث من هذا العام.