الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل إرهابيا شديد الخطورة فى "نينوى"

القاهرة - سامية سيد - تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطيرين فى ناحية زمار بمحافظة نينوى شمالى البلاد.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم، قال مصدر أمنى، إنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود أحد الإرهابيين بناحية زمار ضمن قاطع الفوج الثالث مشاة التابع للفيلق 15، على الفور خرجت قوة وبعملية استباقية وتم إلقاء القبض على الإرهابى المكنى أبو كريم".

وأضاف: "المعتقل كان مقاتلا ضمن ما تسمى بفرقة (عين جالوت) الإرهابية، وصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

وأشار المصدر إلى أنه تم تسليم المطلوب إلى شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب زمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.