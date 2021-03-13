شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالي وفيات كورونا في لبنان تصل لـ5278 والأردن يسجل 7705 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 411 ألفا و 839 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة- في بيان لها- إلى تسجيل 48 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5278 حالة، في حين يرقد 951 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 295 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21288 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

ومن جانبه، قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بعض المناطق مرجعه تقليص الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار الوباء، مشيرا إلى أن عدد الفحوصات المخبرية للكشف عن الواقع الوبائي في لبنان (بي سي آر) تفوق الـ 20 الف فحص يوميا.

وأكد الوزير حمد حسن – في تصريح له عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا والذي عقد برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب – أن انطلاق عملية التلقيح ضد الوباء بكافة المناطق اللبنانية يجب أن تترافق مع التزام صارم بالإجراءات الوقائية، فالتلقيح لا يعني أن الوباء قد انتهى.

وأضاف: "بعض المحافظات وصلت إلى نسبة صفر لأسرة العناية المركزة لاستقبال مرضى. قمنا بنقل مرضى كورونا من البقاع وبعلبك الهرمل وعكار وبعض مناطق الجنوب إلى مستشفيات بيروت وجبل لبنان، بعكس ما كان يحدث قبل الإغلاق العام".

في السياق ذاته سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 464856 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 385533 حالة شفاء بعد تسجيل 2584 حالة إضافية، كما سجلت 55 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 5224 حالة.