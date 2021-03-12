شكرا لقرائتكم خبر عن «قطار الحرمين» يعلن موعد استئناف رحلاته ويوضح المحطات المشمولة بالحجوزات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلن قطار الحرمين، عن إعادة تشغيل القطار واستئناف رحلاته يوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري.
وأوضح، أنه سيتاح للعملاء الراغبين بالسفر عبر القطار، الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الاثنين القادم الموافق 16 مارس الجاري.
وأشار إلى أن الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ويأتي إعلان استئناف رحلات قطار الحرمين، بعدما صدر سابقاً قراراً بتعليق الرحلات مع بداية انتشار فيروس كورونا في مارس 2020.
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