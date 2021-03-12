شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع مسار العاصفة الغبارية على مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق (نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

تنبيهات

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً بأتربة مثارة تؤدي إلى تدن في الرؤية على منطقة الحدود الشمالية تنتهي غداً السبت الساعة 2 صباحاً، كما أصدرت تنبيهاً برياح وأتربة مثارة على منطقة حائل تنتهي في تمام الساعة 2 صباحاً.

كما أصدرت الأرصاد تنبيها برياح نشطة وأثربه مثارة على الجوف، تنتهي في تمام الساعة الرابعة صباحاً، كما أصدرت تنبيهاً مماثلاً على منطقة القصيم ينتهي في الساعة الـ12 صباحاً.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، متوقعا أن تنتهى الحالة الجوية في تمام الساعة 12 صباح غداً السبت.

توقعات العاصفة الغبارية

من جانبه، توقع الخبير في الطقس والأرصاد، وليد الحقيل، أن يستمر الغبار من 4 لـ5 ساعات منذ دخوله الرياض، ومع فجر السبت أجواء صافية بإذن الله وباردة.

وأضاف فى تغريدة على “تويتر”، أنه من المتوقع أن تخف موجة الغبار في المنطقة الشرقية بعد 12 ليلاً وتستمر العوالق حتى الفجر – بمشيئة الله-، بينما ستسمر موجة الغبار في الأحساء حتى الثالثة فجراً.

وفي سياق متصل، توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، استمرار العاصفة الترابية لتتقدم باتجاه منطقةنجران – إلا أن يصرفها الله-.

وتوقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تهدأ العاصفة الغبارية بالرياض منتصف الليل، مشيراً إلى أن العوالق الترابية ستبقى إلى صباح يوم غد السبت.

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