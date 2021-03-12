شكرا لقرائتكم خبر عن «العصا متعددة الأغراض» أحدث اختراعات جامعة المجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكَّن فريق بحثي من جامعة المجمعة، من الحصول على وثيقة الحماية النهائية لبراءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والخاصة بنموذج صناعي لعصا طبية متعددة الأغراض تؤدي ثلاثة وظائف، وذلك عبر فريق مكون من عدة جهات برئاسة الدكتور رائد البرادعي من ⁧‫جامعة المجمعة‬⁩.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس الفريق الدكتور البرادعي، أن الاختراع عبارة عن عصا قابلة للإستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة بعدة أشكال بحيث تتحول إلى كرسي وبها حامل جوال و مصحف متصل بها تقنياً.

وصممت العصا المتعددة الأغراض خصيصاً لتكون بديلاً فعالاً للكرسي المتوافر حالياً في الحرمين الشريفين، بحيث تستخدم من خلال ثلاث خطوات للمشي أو الجلوس وقت حاجة المستخدم، وهي متصلة بحامل جوال أو حامل مصحف ليتمكن المستخدم من ممارسة أموره الشخصية بواسطة الجوال.

هذا وقد ضم الفريق كل من رئيس الفريق الدكتور رائد سليم البرادعي من جامعة المجمعة، والبرفيسور محمد الطريقي من مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، والدكتور سند السبيعي من جامعة شقراء، والأستاذ أحمد بن زيد غازي العتيبي من جامعة المجمعة، والأستاذ ناصر الطريقي من القطاع الخاص.

وقدم الدكتور البرادعي شكره العميق لمعالي رئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن، على دعمه الكبير والمستمر لمنسوبي الجامعة خصوصاً في مجال الإختراعات والابتكارات بالجامعة، كما قدم شكره لوكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة المجمعة الدكتور أحمد بن علي الرميح.

وبين الدكتور البرادعي، أن هذا النموذج الصناعي تم إنجازه بالتعاون مع استشاريين وفنيين من عدة قطاعات حكومية وأهلية بالمملكة، ومن ضمنها جامعة شقراء، ودار الإستشارات الطبية والتأهيلية، بالتعاون مع مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل.