شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من دواء للمعدة ويدعو مستخدميه لمراجعة الطبيب للحصول على البديل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من استخدام دواء للمعدة لعدم التكافؤ الحيوي مع الدواء المرجع .

ونشر النمر صورتين لدواء proton بتركيزه 20 و 40، وعلق عليها قائلاً : “إذا كنت تستخدم أحد الدوائين أدناه فراجع طبيبك لتغييره إلى بديل مناسب فقد صدر قرار رسمي من هيئة الغذاء والدواء بسحبهما لعدم التكافؤ الحيوي مع الدواء المرجع.

وأصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، قراراً بتعليق تسجيل وسحب مستحضرPROTON 40MG E.C TABLET المسجل بالهيئة برقمي تسجيل(134-212-01) و (135-212-01).

كما قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليق تسجيل وسحب مستحضرPROTON 20MG E.C TABLET لرقمي التسجيل (188-212-03) و (187-212-03).

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المستحضرين من إنتاج الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية(SPIMACO)، وتم سحب وتعليق تسجيل المستحضرين لعدم تكافئها حيوياً مع المستحضر المرجعي.