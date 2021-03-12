الأسد يصدر عفوا عن جميع الجرائم المرتكبة بقصد التملص من خدمة العلم

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" بيانا جاء فيه: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021 والقاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-03-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وتضمن العقوبات التي أعفي عنها، بحسب "سانا": جرائم التزوير والاستعمال المزور في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌بالإضافة إلى ذلك، منح القانون عفوا عن "جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".

وبحسب الوكالة، يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة "إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره". واستثنى المرسوم المساهمين جزئيا في تلك الجرائم من العفو.