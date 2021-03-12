تمثل الرؤية السعودية والأممية... "أنصار الله" تعلن رفضها المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت

#المسيرة_عاجل | رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام للمسيرة: ما أسماه المبعوث الأمريكي بالمقترح لا جديد فيه ويمثل الرؤية السعودية والأممية منذ عام — المسيرة - عاجل (@alosbou) March 12, 2021

© REUTERS / ALI OWIDHA

"المسيرة" عن الناطق باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، قوله: "ما أسماه المبعوث الأمريكي بالمقترح لا جديد فيه، ويمثل الرؤية السعودية والأممية منذ عام".

وتابع عبد السلام قوله "في المقترح الأمريكي لا وقف للحصار ولا وقف لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي".

واستمر الناطق باسم "أنصار الله" "من الشروط المطروحة في المبادرة تحديد وجهات مطار صنعاء، وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء".

وقال عبد السلام

"لو كانوا جادين لوقف العدوان والحصار، لأعلنوا وقف الحرب والحصار بشكل جاد، عندها سنرحب بهذه الخطوة".

وأردف بقوله "يأتي لنا مبعوث أمريكي ويقدم خطة أقل، مما قدمها المبعوث الأممي فهذا غير مقبول، فالعدوان والحصار لم يتوقفا ليوم واحد منذ 6 أعوام، فما هو المفهوم الأمريكي لإطلاق النار والحصار؟".

وقال عبد السلام "الأمريكيون بتقديمهم الشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب، أثبتوا مجددا أنهم يقفون خلف العدوان والحصار بشكل صريح".

وأردف بقوله

"لا يوجد أي تغيير حقيقي نحو إنهاء الحرب، ورفع الحصار، وهذه الأمور بيد الطرف الآخر، وما قاله المبعوث الأمريكي حول وصول المساعدات الإنسانية لليمن، وعدم وصولها إلى مستحقيها سقطة كبيرة جدا".

وواصل بقوله "السفن النفطية يشتريها تجار يمنيون بأموالهم، وتحصل على تصريح أممي ويأتي تحالف العدوان ليمنعها من الوصول تعسفا، وسبق قبلنا بكل الشروط التي اقترحتها الأطراف الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعندما لم يجدوا أي حجة للاستمرار في الحصار قالوا إنها لا تصل إلى مستحقيها".

وقال عبد السلام "نحن من يطلب توحيد الإيرادات في اليمن وصرف المرتبات، وهم يرفضون هذا الأمر، بل يريدون وضع الإيرادات تحت تصرف حساب خاص ومقفل يتحكمون به هم".

وكان المبعوث الأمريكي لدى اليمن، تيم ليندر كينغ، قد دعا "أنصار الله" إلى الاستجابة إلى مبادرة وقف إطلاق النار.

​وأكد ليندركينغ في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تنتظر مؤشر استجابة من "أنصار الله" على الخطة الجديدة لوقف إطلاق النار.

وقال المبعوث الأمريكي: "دون وقف إطلاق نار سيدخل اليمن في صراع وعدم استقرار كبيرين".

وتابع بقوله "القيادة السعودية تقدم الدعم الكامل لجهود أمريكا لإنهاء الحرب في اليمن".

كما أشار ليندركينغ إلى أن "هناك أهمية بالغة لاستقرار الوضع الاقتصادي في اليمن والحفاظ على قدرة البنك المركزي على السداد".